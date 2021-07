Stiri pe aceeasi tema

- Costea Gheorghe Marius zis “Mambo”, Macovei Nicoleta și Crișan Constantin Doru au fost plasați sub masura controlului judiciar de Tribunalul București, restul persoanelor au fost lasate sa plece acasa in urma perchezițiilor in dosarul de contrabanda.

- Tribunalul București a inceput, la ora 10,30, judecarea primilor inculpați din mega-dosarul contrabandei cu țigari de la Arad, instrumentat de structura centrala a DIICOT. Aceștia sunt Crișan Constantin Doru, Macovei Nicoleta Madalina, Otlacan Sebastian Ioan, Bocan Emilian, Costea Gheorghe Marius, zis…

- Comunicat: „In aceasta dimineața, Poliția Romana, prin Direcția de Combatere a Criminalitații Organizate și Direcția de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu D.I.I.C.O.T. – Structura...

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, care a vizitat vineri santierul Drumului Expres Craiova – Pitesti, considera ca, pana la sfarsitul acestei legislaturi, in pofida contestatiilor, obiectivul va deveni realitate pe toate cele patru tronsoane. Potrivit lui Ludovic Orban, obiectivul fundamental…

- Cadavrul copilului gasit pe un camp din Arad este al lui Sebastian Corbei, baiatul de șapte ani care fost dat disparut din luna ianuarie. Medicii legiști au confirmat asta in urma rezultatelor ADN. Pe trupul copilului nu au fost gasite urme de violența, astfel ca se banuiește ca baiatul s-ar fi ratacit…

- FC Viitorul s-a impus acasa, marti, cu scorul de 1-0, împotriva celor de la Gaz Metan Medias, în etapa a II-a a play-out-ului Ligii I.Unicul gol al partidei a fost înscris de Ciobanu, în minutul 82, din penalti.În urma acestui rezultat, Viitorul a urcat pe locul…

- Daca un test PCR pentru Covid a ieșit pozitiv, direcțiile de sanatate publica te baga forțat in carantina. Chiar daca testul inițial s-a dovedit o eroare, atata vreme cat toate celelalte teste efectuate ulterior au fost negative. Abuzurile comise vor ajunge insa in instanța, instituțiile fiind bune…

- Autoritațile au confirmat 3.474 de cazuri noi de infecție cu coronavirus, in ultimele 24 de ore. Numarul persoanelor aflate in stare grava trece de 1.500. In ultimele 24 de ore au fost raportate 135 de decese Pana in prezent, 26.072 de persoane diagnosticate cu aceasta infecție au murit, potrivit autoritaților…