Stiri pe aceeasi tema

- In tot mai multe județe ale țarii masca devine obligatorie și in aer liber. Sunt nu mai puțin de 18 județe unde autoritațile locale au luat decizia ca masca de protecție sa devina obligatorie și in spațiile deschise.

- Masca devine obligatorie in zonele aglomerate din județul Constanța, inclusiv in stațiuni și in zonele de promenada. Masura, care vizeaza reducerea riscului de raspandire a coronavirusului, a fost stabilita de membrii Comitetului Județean pentru...

- Purtarea mastii in aer liber a devenit deja obligatorie in tara. Este vorba de județele Valcea, Buzau, Dambovita si Arges. In ultimele doua masca este obligatorie in toate spatiile publice deschise, chiar si pe strada. Iar de maine alte sase judete se adauga pe lista.

- Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, a anuntat joi ca de la 1 august, turistii si localnicii trebuie sa poarte masca in locurile aglomerate din statiuni, in intervalul 18 - 24. De asemenea, masca va fi purtata si in spatii deschise, unde se formeaza aglomerari, cum sunt piete, targuri,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov a decis, miercuri, ca purtarea mastii de protectie sa fie obligatorie, din 1 august, in piete si targuri, precum si pe arterele pietonale intens circulate ale localitatilor din judet, transmite Agerpres.Romania se confrunta cu o crestere ingrijoratoare…

- Deși Guvernul anunța ca nu va impune noi restricții, evoluția numarului de cazuri din ultimele saptamani determina autoritațile sa introduca noi masuri pentru protejarea populației. Astfel, masca va fi obligatorie și in aer liber, acolo unde este aglomerație, iar restaurantele și terasele vor fi…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti, ca obligativitatea purtarii mastii in spatii deschise va fi luata la nivel local, iar masura se va aplica pentru anumite tipuri de activitati si in zonele foarte aglomerate.

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca s-ar putea impune obligativitatea maștii in aer liber, in spațiile in care este foarte aglomerat și a dat ca exemplu piețele. ”Am primit informații de la specialiști care arata ca exista și in aer liber spații unde se creeaza o mare aglomerație: in piețe, pe faleza…