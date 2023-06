Lira turceasca s-a prabușit miercuri atingand un nivel minim record. Moneda a scazut cu 7%, aceasta fiind cea mai mare depreciere in 24 de ore de la criza istorica din 2021. Lira se afla sub presiune de cand președintele Recep Tayyip Erdogan a fost reales la 28 mai. Miercuri dimineața, aceasta se situa la 22,98 fața de dolarul american. Anterior, lira a atins un minim record de 23,16, ducand pierderile din acest an la peste 19%, potrivit Reuters. Bancherii spun ca deprecierea continua și treptata a lirei va duce la imbunatațirea condițiilor de piața și la stoparea declinului rezervelor bancii…