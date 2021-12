Lira turcească a scăzut joi cu până la 5,6%, la un minim record în raport cu dolarul Lira a atins un minim de 15,689 unitati pentru un dolar, in urma masurii, inainte de a reduce pierderile la 15,58 unitati pentru un dolar. Dolarul a crescut de peste doua ori in raport cu lira turceasca in acest an, zguduind economia emergenta a Turciei. Reducerea cu 0,1 puncte procentuale a dobanzii bancii centrale, in conformitate cu asteptarile, a adus relaxarea sa cumulativa inceputa in septembrie la 5 puncte procentuale, facand moneda locala si mai putin atractiva pentru investitori si deponenti. Banca a semnalat ca va intrerupe ciclul de relaxare pentru a-i monitoriza efectele in urmatoarele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

