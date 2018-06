Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si premierul ungar Viktor Orban l-au felicitat luni pe Recep Tayyip Erdogan pentru realegerea sa ca presedinte al Turciei. Putin a spus ca realegerea lui Erdogan este o dovada a 'marii autoritati politice' a sefului statului turc al carui important aliat este.…

- Lira turceasca a crescut puternic luni, in urma victoriei presedintelui Recep Tayyip Erdogan in alegerile prezidentiale si parlamentare care au avut loc duminica in Turcia, dar analistii au avertizat ca avansul ar putea fi de scurta durata, relateaza MarketWatch, conform news.ro.Astfel, lira…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a câstigat din primul tur scrutinul prezidential, conform rezultatelor anuntate de presa de stat turca, dar principalul adversar, Muharrem Ince, denunta nereguli electorale. Recep Tayyip Erdogan, sustinut de Partidul Dreptatii si Dezvoltarii…

- Seful in exercitiu al statului turc Recep Tayyip Erdogan a fost reales inca din primul tur, duminica, intr-un nou mandat cu puteri consolidate, impotriva unei opozitii revigorate, in alegeri prezidentiale si legislative dur disputate, relateaza AFP. Erdogan, care conduce Turcia de 15 ani si a fost reales…

- Recep Tayyip Erdogan a obținut peste 50% din voturile necesare in alegerile de duminica, ceea ce ii permite sa castige un nou mandat prezidential de cinci ani, in care va avea puteri sporite, au anuntat luni autoritatile electorale, relateaza AFP.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a revendicat victoria in alegerile prezidentiale si legislative care au avut loc duminica, deschizand calea pentru un nou mandat de cinci ani in care va avea puteri sporite, relateaza AFP. "Rezultatele neoficiale ale alegerilor sunt clare. Potrivit…

- Dupa alegerile din iunie, Turcia va deveni republica prezidențiala, ceea ce da președintelui puteri mai mari asupra politicilor economice ale țarii. Lira turcească a coborât până la un nou minim istoric, după ce preşedintele Recep Tayyip Erdogan şi-a anunţat…