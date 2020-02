Lipsit de viziune și idei, PSD-istul Ciunt se laudă cu proiectele liberalilor Aflata pe ultima suta de metri la conducerea Zalaului, administrația Ciumei Roșii, gasește de cuviința sa se laude cu proiectele demarate de fostul primar liberal al muncipiului. Proiecte pe care nu le considerau oprtune in urma cu trei ani. Dar lipsa ideilor originale, dublul limbaj și populismele ieftine fac parte din recuzita PSD-ista, atat la nivel național, cat și la nivel local. Astfel, in mass media locala au aparut știri referitoare la construirea unei baze sportive și a unui bazin de inot in zona Dambul Morii. Ce au omis sa… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

