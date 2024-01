LIPSĂ TICHET PARCARE – De azi încep controalele polițiștilor locali în parcările din Baia Mare De azi, 23 ianuarie, polițiștii locali vor aplica amenzi celor care sunt prinși fara tichet de parcare valabil in parcarile publice de pe raza municipilui reședința de județ. Baimarenii au avut la dispoziție doua saptamani sa iși procure acel abonament de parcare valabil pentru tot anul 2024 la prețul de 200 de lei. Așadar, de azi, 23 ianuarie, se aplica primele amenzi pentru cei prinși fara tichet de parcare. Dragoș HOJDA The post LIPSA TICHET PARCARE – De azi incep controalele polițiștilor locali in parcarile din Baia Mare appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

