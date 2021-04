Lipsa de somn nu se compensează Daca credeti ca stind in pat tot weekend-ul veți compensa lipsa de somn in timpul saptaminii, va inselați. Noile cercetari arata ca lipsa de somn o perioada lunga de timp poate duce la un "deficit de somn", problema care nu poate fi rezolvata numai daca dormiți mai mult in week-end, transmite cbsnews.com. Studiul a implicat un numar mic de oameni, astfel incit pentru a confirma concluziile sint Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Economia franceza va inregistra anul acesta o crestere de 5%, dupa ce noile restrictii impuse pentru a stopa al treilea val al pandemiei de coronavirus (COVID-19) au determinat o inrautatire a precedentei estimari a Guvernului, ce indica un avans de 6%, a anuntat duminica ministrul de Finante, Bruno…

- Presedintele social-democrat, Marcel Ciolacu, sustine ca guvernantii dau vina pe PSD pentru protestul de la metrou de vineri pentru 'a acoperi haosul provocat de noile restrictii, pentru a-si acoperi lipsa de solutii'. "Pentru a acoperi haosul provocat de noile restrictii anuntate…

- Studiul n-a detectat probleme in privința siguranței vaccinului sau a formarii de cheaguri de sange, rezultatele fiind in masura sa ofere garanții suplimentare statelor UE care au decis recent suspendarea temporara a administrarii serului ca urmare a unor cazuri de tromboze la persoanele vaccinate cu…

- Tulpina britanica a virusului SARS CoV 2 reușește sa contamineze pana la 8-10 persoane din jurul unui pacient contaminat, spre deosebire de varianta precedenta care contamina 3-4 contacți ai pacientului, a explicat la TVR 1, dr. Radu Țincu.

- Nivelul de stres psihic, social sau tehnic si lipsa unui cadru metodologic adecvat pentru pregatirea, indrumarea si desfasurarea activitatilor online sunt principalele dificultati cu care s-au confruntat cadrele didactice pe parcursul desfasurarii orelor in mediul online, potrivit unui studiu realizat…

- Compania farmaceutica Pfizer a anuntat joi ca studiaza posibilitatea administrarii unei a treia doze de vaccin anti-COVID-19 persoanelor care au fost deja vaccinate cu ambele doze. Cea de-a treia doza este administrata cu scopul de a proteja organismul impotriva noilor variante mai agresive de coronavirus.…

- Nivelul de stres psihic, social sau tehnic si lipsa unui cadru metodologic adecvat pentru pregatirea, indrumarea si desfasurarea activitatilor online sunt principalele dificultati cu care s-au confruntat cadrele didactice pe parcursul desfasurarii orelor in mediul online, potrivit unui studiu realizat…

- Regatul Unit ar putea deveni rapid un stat esuat daca nu va fi reformat in mod fundamental, in contextul in care multi oameni si-au pierdut increderea in modul in care tara este guvernata de o elita centrata la Londra, in interesul acesteia, a apreciat fostul premier britanic Gordon Brown, citat…