Stiri pe aceeasi tema

- "Guvernul va va ajuta sa invatati limba romana. Adultii care doresc sa invete limba romana se pot inscrie la cursurile gratuite, organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, in cadrul Programului national de studiere a limbii romane, lansat anul trecut", a transmis ea intr-un mesaj public.Cursurile…

- Direcția Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) anunța ca a luat masuri active de combatere a evaziunii fiscale in diverse sectoare din Romania, iar cea mai recenta investigație a acestora a scos la iveala o paguba impresionanta de peste 9,7 milioane de lei la bugetul național. Investigația s-a concentrat…

- „Plafonarea preturilor nu a functionat niciodata. Nu functioneaza nici in Romania. Companiile apeleaza la tot felul de tertipuri pentru a-si ascunde marjele, fie cumparand in interiorul grupului mai scump, fie facandu-si propriile marci de distribuitor. Rezultatul este rau si pentru consumatorul roman,…

- De ce nu s-au ieftinit alimentele ? Viața tuturor a devenit mai scumpa, asta deși am vazut ca Guvernul a plafonat adaosul comercial și vrea sa continue cu aceasta politica, iar in același timp a crescut taxarea aplicata acelor companii. „Noi nu observam scaderi de prețuri la raft. Ne tot intrebam daca…

- Euro ar putea sari de 5 lei inca din primul trimestru al lui 2024. Noile taxe reaprind inflația, iar dobanda scade abia in semestrul doi ”Inflația iși va reveni pe creștere la inceputul anului, alimentata fiind de noile taxe care intra in vigoare in ianuarie 2024. Riscul cel mai mare este dat de faptul…

- Evoluția pieței auto second hand din Romania franeaza in 2023, creșterea preconizata pentru 2023 fiind de doar 1% – 2%. Mașinile second hand s-au scumpit, in medie, cu peste 1.850 de euro in 2023 fața de 2022. „Evoluția pieței auto second hand din Romania franeaza in 2023. Creșterea preconizata pentru…

- Ministerul Energiei a pregatit un proiect privind aplicarea unei scheme de ajutor de stat pentru companiile mari consumatoare de energie, prin exceptarea de la plata certificatelor vezi. Instituția a raspuns, la solicitarea HotNews.ro, ca documentația de pre-notificare a schemei de ajutor de stat a…

- Astazi, 10 decembrie, intre orele 10-12, salariații au protestat, din nou, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Bacau. Motivele care stau la baza acestui act de protest sunt diverse și reflecta preocuparile profunde ale angajaților cu privire la viitorul lor și la direcția in care se indreapta…