Argentina a reușit sa o invinga pe Mexic, scor 2-0, in cea de-a doua etapa a grupelor Campionatului Mondial din Qatar. Golurile care au adus primele trei puncte ale „pumelor” au fost marcate de catre Lionel Messi și Enzo Fernandez. Messi inscrie in partida cu Mexic si salveaza Argentina „Ne-a costat mult infrangerea cu Arabia […] The post Lionel Messi și colegii sai au facut show in vestiar, dupa Argentina - Mexic 2-0. Imagini senzaționale - VIDEO first appeared on Ziarul National .