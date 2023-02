Lionel Messi a fost desemnat fotbalistul anului la Gala FIFA. „Puțini pot realiza asta, iar eu am făcut-o” La gala Gala FIFA The Best de luni seara, de la Paris, Franța, argentinianul Lionel Messi a primit cel mai important premiu, pentru fotbalistul anului 2022, informeaza Gazeta Sporturilor . „E onoare pentru mine sa fiu aici din nou și sa caștig. Vreau sa mulțumesc colegilor mei. Fara ei, eu, Martinez și Scaloni nu am fi aici. E o recunoaștere a ceea ce realizat grupul. Anul 2022 a fost o nebunie. Mi-am indeplinit visul. A fost cel mai frumos moment din cariera. Puțini pot realiza asta, iar eu am facut-o, cu ajutorul lui Dumnezeu. Vreau sa mulțumesc familiei și fanilor”, a declarat Lionel Messi.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Engleza de Fotbal (FA) a lansat o investigatie dupa ce mijlocasul Kevin de Bruyne de la Manchester City a fost tinta obiectelor aruncate din tribune la meciul cu Arsenal, scor 3-1, de miercuri seara, din campionatul Angliei, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Capitanul selectionatei Croatiei, Luka Modric, regreta ca echipa sa nu a mai reusit sa repete performanta de la editia trecuta a Cupei Mondiale, oprindu-se de aceasta data in semifinale, dupa esecul suferit marti seara in fata Argentinei, scor 0-3, la turneul final din Qatar. „Nu am reusit, din pacate.…

- Croația a pierdut clar in fața Argentinei, 0-3 in semifinalele Campionatului Mondial, iar la finalul partidei Luka Modric l-a criticat pe arbitrul Daniele Orstao. Mijlocașul croat de 37 de ani a avut un discurs dur la adresa centralului italian, caruia i-a reproșat deciziile luate in timpul semifinalei. …

- Argentina - Croația, prima semifinala a Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, a avut parte de un duel spectaculos și in tribune. Ca la fiecare meci de la acest turneu final, croata Ivana Knoll, fosta Miss, i-a incurajat pe Luka Modric și compania. De aceasta data a avut un partener suprinzator,…

- Croația a ajuns pentru al doilea Campionat Mondial de fotbal consecutiv in semifinale, iar Luka Modric („creierul” formației) știe ce trebuie sa faca naționala țarii sale pentru a trece de Argentina.

- Jucatorii croati trebuie sa faca meciul vietii lor pentru a depasi Argentina lui Lionel Messi in semifinala prevazuta marti la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, considera mijlocasul Luka Modric, potrivit DPA.

- Liderul croaților, Luka Modric, jucator la Real Madrid, explica cum a ajuns naționala sa pana-n semifinale, unde va infrunta Argentina, marți, ora 21:00: „Noi nu cedam niciodata. Luptam mereu pana la capat”. In ajunul semifinalei cu Argentina, programata maine seara, Luka Modric a dezvaluit secretul…

- Luca Modric, liderul selectionatei Croatiei, crede ca echipa sa este "pregatita" sa invinga Argentina in semifinalele Cupei Mondiale din Qatar si a subliniat ca fotbalistii croati vor da "totul" pe teren in meciul de marti, chiar daca sunt constienti ca vor avea "multe dificultati" cu un jucator…