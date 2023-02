Stiri pe aceeasi tema

Papa parasește Africa și, in special, doua țari insangerate, din motive diferite, de razboi.

Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Panathinaikos, in prima mansa a sferturilor de finala ale Cupei Greciei.

Formatia FC Sevilla s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Spaniei, dupa ce a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Deportivo Alaves, scrie news.ro.

Patriarhul Bisericii Ordoxe Romane, PF Daniel, a precizat ca se roaga la Domnul Iisus Hristos sa odihneasca sufletul fostului papa Benedict al XVI-lea, „o venerabila si bine-cunoscuta personalitate contemporana".

Federatia Romana de Fotbal il omagiaza pe site-ul oficial pe marele Pele, care a incetat din viata joi, la Sao Paulo.

Cantareata americana Mariah Carey a stabilit un nou record cu cantecul ei de Craciun "All I Want For Christmas Is You", lansat in 1994, a anuntat marti cotidianul francez Le Nouvel Observateur.

Ucraina va organiza la Kiev etapa finala a selecției Eurovision. Evenimentul se va desfașura intr-un adapost antiaerian din Kiev, scrie Mediafax.

Un festival cu tauri organizat in Spania, in timpul caruia bile de gudron in flacari sunt atasate de coarnele taurilor, a starnit revolta activistilor pentru drepturile animalelor, care au cerut interzicerea acestuia, relateaza AFP marti.