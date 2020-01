Linie ferată de mare viteză Cluj-Budapesta? România trebuie să-și cunoască lungul nasului! Cu toate acestea, viteza medie a trenurilor românești de pasageri este de sub 45 km/h, iar a celor de marfa, de sub 20 km/h, a dezvaluit Octavian Udriște, primul inginer român autorizat sa conduca locomotivele Diesel. Unul dintre cei mai experimentați oameni din domeniul feroviar a explicat de ce avem nevoie de trenuri electrice și de ce nu are rost ca România sa construiasca linii pentru trenuri stil TGV. În prezent, trenurile românești sunt mai lente decât acum trei decenii pe șapte dintre cele opt magistrale, iar diferența de parcurs poate sari… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O analiza a parcurilor din Timisoara facuta de catre unul dintre colaboratorii Urbanize Hub, pe criterii bine stabilite, demonstreaza inca o data ca spatiile de relaxare din Romania sunt inca departe de cele din strainatate.

- Veste proasta pentru șoferii din România! Lotul trei al autostrazii Lugoj- Deva nu poate fi deschis traficului în condiții de siguranța, potrivit unei analize preliminare a expertizei care a fost realizata pentru constatarea deficiențelor care trebuie remediate, scrie ziarulunirea…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, ca va discuta cu ministrul Transporturilor si cu managementul Companiei CFR SA, astfel incat sa fie stabilit un calendar cat mai rapid de modernizare a tronsonului de cale ferata Bucuresti-Giurgiu, care sa includa si refacerea podului de la…

- Majoritatea antreprenorilor din Romania afirma ca este greu sa fii antreprenor, nu avem educație antreprenoriala, oamenii vor calitate dar cauta mereu ieftin și promoții, nu exista solidaritate și trebuie sa fii mereu atent la cine te copiaza, nu exista implicare din partea Guvernului pentru a sprijini…

- Nu este de mirare ca magazinele online raporteaza de la an la an creșteri de zeci de procente, in condițiile in care in Romania exista tot mai multe conexiuni de internet, fix și mobil. In plus, demn de menționat este faptul ca din numerele totale, capata proporții tot mai mari conexiunile de mare viteza…

- Ad Astra, o asociație a cercetatorilor romani din țara și strainatate, a dat publicitații, luni, un clasament al universitaților din Romania, aferent anului 2019.Ierarhia este realizata in funcție de plasarea instituțiilor de invațamant superior in noua topuri internaționale ale universitaților, ...

- Lucratorii Sectorului Politiei de Frontiera (SPF) Cernavoda au identificat un cetatean roman care transporta cu o autoutilitara 600 de litri de produs petrolier cu miros specific de motorina, fara documente justificative, informeaza un comunicat de presa al Garzii de Coasta, scrie Agerpres. Conform…

- Ziarul Unirea CFR „marește viteza” cu… restricții: Peste 1000 de restricții pe calea ferata, iar numarul lor este in creștere CFR „marește viteza” cu… restricții: Peste 1000 de restricții pe calea ferata, iar numarul lor este in creștere. Asociația Pro Infrastructura a publicat pe pagina de Facebook,…