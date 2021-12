Linia Iași – Dancu va fi reabilitată și pe sectorul de pe raza comunei Holboca Primaria a lansat licitația pentru reabilitarea caii de rulare Iași – Dancu pe sectorul de la limita administrativa a orașului și pana la rondul din comuna invecinata. In total, este vorba despre 650 metri liniari de cale simpla, iar valoarea contractului se ridica la 11,6 milioane lei. Lucrarile mai prevad amenajarea a doua statii, realizarea de bransamente pentru dispeceratul de la rond Dancu si realizarea de benzi dedicate transportului public prin introducerea de butoni stradali care asigura separarea fizica a caii de rulare a tramvaiul de traficul rutier. Termenul de execuție este de 6 luni,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

