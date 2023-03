Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele FINMA, Marlene Amstad, a declarat pentru ziarul elvetian NZZ am Sonntag ca ”este inca deschisa” posibilitatea sa fie initiate noi proceduri, dar principalul accent al autoritatii de reglementare este pe ”faza de tranzitie a integrarii” si ”mentinerea stabilitatii financiare”. UBS a fost…

- Autoritatile elvetiene au anuntat duminica ca UBS a fost de acord sa cumpere banca rivala elvetiana Credit Suisse intr-o fuziune de urgenta, menita sa evite mai multe turbulente care zguduie sectorul bancar global. UBS a declarat ca va plati 3,2 miliarde de dolari pentru Credit Suisee, care are o istorie…

- Aceasta solutie “nu este decisiva doar pentru Elvetia (…) ci pentru stabilitatea intregului sistem financiar” la nivel mondial, a subliniat Berset intr-o conferinta de presa in prezenta presedintilor celor doi giganti bancari, Colm Kelleher (UBS) si Axel Lehmann (Credit Suisse). Tranzactia se ridica…

- Banca centrala americana (Fed) a anuntat joi ca, de duminica, a imprumutat aproape 12 miliarde de dolari bancilor americane, in cadrul noului sau dispozitiv, anuntat dupa falimentul SVB, pentru a le permite acestora sa onoreze cererile de retragere ale clientilor lor, noteaza AFP.

- Arabia Saudita a fost de acord sa depuna 5 miliarde de dolari la banca centrala a Turciei, prin intermediul Fondului saudit pentru dezvoltare, a anuntat fondul intr-un comunicat de luni, decizia fiind ”o demonstratie a angajamentului Regatului Arabiei Saudite de a sprijini eforturile Turciei de a-si…

- Ce se poate intampla in perioadele marcate de turbulențe financiare, cand bancile pot manifesta neincredere in ceea ce privește creditarea lor reciproca iar persoane pot dori, in mod spontan, sa isi retraga banii din conturile lor bancare?Ziare.com iti explica in cadrul rubricii Banii tai…

- Șeful Națiunilor Unite(ONU) pentru asistența, Martin Griffiths, a descris sambata (11 februarie) cutremurul devastator care a lovit sudul Turciei și nord-vestul Siriei drept „cel mai grav eveniment din 100 de ani in aceasta regiune”, potrivit Reuters. Griffiths a mers prin zone aglomerate cu ruine și…

- Banca Naționala a Elveției a raportat luni o pierdere de 132 de miliarde de franci elvețieni (143 de miliarde de dolari) pentru anul financiar 2022, potrivit cifrelor preliminare, informeaza CNBC.