- Targul de Craciun din Bucuresti se desfasoara cu o capacitate limitata la 1.000 de persoane simultan, a informat sambata Primaria Capitalei. "Incepand de astazi, 27 noiembrie, conform unei noi Hotarari emise de Guvern (nr 1.238/26.11.2021) capacitatea evenimentului Bucharest Christmas Market…

- Zeci de bucuresteni au participat vineri seara, in Piata Universitatii din București, la pornirea iluminatului festiv cu prilejul sarbatorilor de iarna. S-a deschis și Targul de Craciun din București, la care accesul este permis pentru persoanele care prezinta certificatului verde COVID, in baza unui…

- Targul de Craciun din București iși deschide porțile vineri, 26 noiembrie, iar locuitorii capitalei il pot vizita fiecare zi a saptamanii, pana la 26 decembrie, cand iși va inchide porțile. Tot vineri, Primaria Capitalei da startul sarbatorilor de iarna prin aprinderea iluminatului festiv pe marile…

- Targul de Craciun București se deschide pe 26 noiembrie, in Piața Universitații, anunța Primaria Capitalei. Anul acesta, accesul se va face pe baza de bilet cumparat online sau la casa de bilete, in limita a 30% din spațiu, pe baza certificatului verde digital. Potrivit Primariei Capitalei, in perioada…

- De pe 26 noiembrie, la targul de Craciun, vizitatorii vor putea gasi produse artizanale, globuri pictate manual, clopoței, coronițe, decorațiuni și ornamente. Nu vor lipsi nici aromele specifice sezonului: cozonacii, prajiturile, placintele, acadelele, turta dulce, ciocolata de casa, bauturile sau gustarile…

- Targul de Craciun, ajuns la a 14-a ediție, va avea loc in Capitala in perioada 26 noiembrie – 26 decembrie, pe esplanada cu statui din Piața Universitații, a informat Primaria Capitalei. Prețul biletului este de 5 lei la achiziționarea online și de 7 lei la casa de bilete. Copiii cu varsta pana in 12…