Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea academica a UMFST și targumureșenii interesați de modul in care cele mai recente evenimente internaționale modeleaza lumea in care traim sunt așteptați la deschiderea conferinței internaționale Redefining European Security in a Post COVID 19 World. Evenimentul va avea loc in data 9 mai,…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, s-a intalnit la sediul Instituției Prefectului – Județul Mureș cu Tudor Iacob, unul din cei 30 de liceeni selectați in Lotul național de informatica al Romaniei. "Elev la Colegiul Național "Unirea", Tudor este o sursa de inspirație pentru toți tinerii care iși…

- Noua elevi din Maramureș au reprezentat județul la Oradea, in perioada 7-10 aprilie, la etapa naționala a Olimpiadei de Fizica. Rezultatele obținute sunt urmatoarele: – Hotea David (clasa a VI-a la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, profesor coordonator Plitan Petrica) – premiul II ME și…

- Filarmonica de Stat Targu Mureș sustine și in luna aprilie concerte lecție și educative pentru copii.Concertele vor avea loc: pentru secția romana vineri, 21 aprilie 2023, de la ora 12, prezentat de moderatoarea Dr.Carla Gliga pentru secția maghiara vineri, 21 aprilie 2023, de la ora 13, prezentat de…

- Prefectul Razvan Ciortea, care este și președintele PSD Turda, a participat la Conferința internaționala Aviation-Event CLJ, care s-a desfașurat la Cluj-Napoca, unde a luat cuvantul și a laudat activitatea aeroportului clujean. „Sunt mandru și fericit ca ma aflu astazi, impreuna cu dumneavoastra, la…

- Comisar sef de politie penitenciara Lucian SIMAN, directorul Penitenciarului Bistrita va sustine luni, 06.03.2023, incepand cu ora 17.00, o conferinta de presa cu ocazia infiintarii unui punct de lucru exterior cu cazare permanenta, locatia desfasurarii conferintei fiind in localitatea Bistrita, cartier…

- Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) apreciaza ca o parte dintre amendamentele propuse de federație au fost preluate in versiunea revizuita a proiectului Legii Invațamantului Superior, dar considera ca inca pot fi aduse multe imbunatațiri acestui document pentru a conduce…

- In data de 25 ianuarie, mai mulți elevi ai liceului nostru au concurat cu alți tineri din județul Mureș, dar au lucrat și in echipa, dovedind ca sunt foarte pricepuți in a traduce din și in engleza sau franceza. Astazi au fost premiați in cadrul festivitații ce a avut loc la Colegiul Național"Unirea".…