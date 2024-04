UMFST G.E. Palade Targu Mureș, sub egida Academiei de Științe Medicale, in parteneriat cu Asociația Medicilor Infecționiști Mureș, Societatea Nationala Romana de Boli Infectioase, Societatea de Boli Infecțioase și HIV/SIDA și Colegiul Medicilor din județul Mureș, organizeaza, in perioada 5-7 iunie 2024, in Aula Facultații de Farmacie, cea de a șaptea editie a Conferinței naționale cu participare… Source