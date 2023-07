Stiri pe aceeasi tema

- Sora Laurei Giurcanu de la America Express s-a casatorit astazi cu alesul inimii ei. Ce imagini emoționante a postat tanara de la marele eveniment pe o rețea de socializare. Dovada ca este mai fericita ca niciodata.

- Bat clopote de nunta in cuplul Lidia Buble și Horațiu Nicolau? Intrebarea aceasta sta pe buzele tuturor fanilor care au observat un inel ce pare a fi de logodna pe degetul artistei. Bijuteria a atras atenția tuturor celor care o urmaresc. S-ar parea ca iubitul acesteia nu s-a uitat la bani atunci cand…

- Au trecut deja cateva saptamani bune de cand Ana Baniciu și iubitul ei, Edy Kovacs, s-au apucat de renovarea casei in care urmeaza sa se mute in viitorul apropiat. Artista a facut publice primele imagini din noua locuința a celor doi și a dezvaluit in privința caror obiecte nu reușește sa se puna de…

- Apar noi detalii in cazul morții misterioase a copilei de 12 ani. In timp ce mama fetiței se afla in Spania și a scapat de arest, dupa ce polițiștii au spus ca nu exista probe suficiente, Marcel este cautat in toata Europa, fiind considerat principalul suspect.

- Zi importanta pentru Emi de la Noaptea Tarziu și iubita sa, Madalina! Cei doi au spus cel mai important „Da” din viața lor astazi, iar nașii au fost nimeni alții decat Eliza și Cosmin Natanticu. Artistul și soția sa au atras toate privirile la marele eveniment.

- Zi importanta pentru Ana Odagiu și soțul sau, Conrad Mericoffer! Cei doi și-au spus marele "DA!" in fața ofițerului de stare civila. Cea care a facut publice imagini de la marele eveniment a fost chiar actrița, care a postat mai multe fotografii cu ea și soțul ei. Cum arata Ana Odagiu in rochie de mireasa.

- Zi importanta pentru Bella Santiago și soțul sau. Cei doi s-au casatorit religios, iar Spynews.ro are primele imagini de la eveniment. Cei doi au fost surprinși dupa ce au ieșit din biserica și au atras toate privirile. Nici fiica artistei nu a lipsit, care i-a fost alaturi mamei sale in ziua cea mare.

- Zi importanta pentru Sensy și iubitul ei! Cei doi s-au casatorit religios astazi. Influencerița a fost cea care a dat vestea cea mare, dupa ce a postat un mesaj pe Instagram. Evenimentul este cu atat mai emoționant, caci peste doar cateva luni, vedeta și partenerul sau vor deveni parinți pentru prima…