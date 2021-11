Stiri pe aceeasi tema

- Veste mare pentru Like Creața, fosta concurenta de la Chefi la cuțite! Tanara devine din nou mama, asta dupa ce in luna martie a acestui an a adus pe lume primul sau copil. A publicat fotografia cu burtica de gravida.

- Gina Pistol va reveni in noul sezon „Chefi la cuțite”, la cateva luni dupa ce a devenit mama unei fetițe. Vedeta a postat pe Instagram primele imagini din culise, fara a da insa detalii despre cee ace urmeaza. In sezonul trecut, iubita lui Smiley s-a retras din show, locul ei fiind luat de Irina Fodor,…

- Cunoscutul bucatar Liviu Chiorpec a murit astazi in urma unei boli necruțatoare. Fostul concurent al sezonului 7 de la Chefi la cuțite avea cancer și s-a luptat mult cu boala. Sorin Bontea a postat un mesaj trist la aflarea veștii.

- In anul 2016, Cristi Șerb a caștigat premiul de 30.000 de euro al primului sezon „Chefi la cuțite”. El este bucatar și coproprietar al unui restaurant din Capitala. Competiția l-a ajutat foarte mult pe fostul concurent in evoluția sa. Din iubirea pentru arta culinara, el a decis sa ramana in domeniul…

- Kani de la Chefi la cuțite e in culmea fericirii. Fostul concurent a devenit tata de fata, iar acum face primele declarații in calitate de parinte la Xtra Night Show. Ce condiție le-a pus celor care vin sa-i viziteze bebelușul.

- Irina Fodor a inlocuit-o pe Gina Pistol la emisiunile Asia Express și Chefi la Cuțite, pentru ca blondina a intrat in concediu de maternitate. Irina Fodor a dat lovitura cu Asia Express. Cați bani caștiga Acum, Gina Pistol se bucura de fetița ei careia ii dedica tot timpul. Noul statut de mama i-a adus…

- Noul sezon Asia Express a inceput in aceasta seara. In ediția a patra a showului, prezentatoarea Irina Fodor a avut o apariție extravaganta. Cum a aparut prezentatoarea Asia Express 4 in prima ediție Irina Fodor a inlocuit-o pe Gina Pistol la emisiunile Chefi la Cuțite și Asia Express. Vedeta a filmat…

- Zanni nu este necunoscut publicului roman. Dupa apariția la Chefi la Cuțite și cateva piese scoase la Golden Boy Society, trapperul a devenit unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din Romania dupa ce a participat și a și caștigat sezonul 2 Survivor Romania. Ce meserie avea Zanni inainte…