Paris Saint-Germain s-a razbunat dupa înfrângerea cu Lille (locul 2) de etapa trecuta și a reușit sa învinga duminica Lyon, scor 4-2. Kylian Mbappe a fost vedeta meciului, dupa ce a înscris doua goluri și a depașit o borna simbolica de goluri marcate.Mbappe de doua ori…

Olympique Lyon a reusit sa obtina o remiza in extremis in meciul cu Reims, scor 1-1, in etapa a XXIX-a a campionatului Frantei. Mathieu Cafaro a deschis scorul pentru Reims in minutul 33, insa Lyon a reusit sa egaleze prin Kadewere, in minutul 90+3, scrie news.ro.

​Olympique Lyon a preluat temporar sefia clasamentului din Ligue 1, dupa ce a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Brest, în etapa a XXVI-a a campionatului francez.Lyon a condus cu 3-0, datorita golurior marcate de Paqueta (9), Aouar (29) si Depay (44), iar Brest…

Formatia OGC Nice, antrenata de Adrian Ursea, a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Saint-Etienne, intr-un meci din etapa a XXII-a a campionatului Frantei. Golul a fost marcat de Abi, in minutul 88, potrivit news.ro.

Olympique Lyon a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 5-0 (2-0), echipa Saint Etienne, in etapa a XXI-a a campionatului francez de fotbal Ligue 1, potrivit news.ro. Au marcat: Kadewere '16, '68, Marcelo '36, '59, Depay '82.