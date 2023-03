Stiri pe aceeasi tema

- Remiza pentru Chindia Targoviște la final de sezon regular. Pe arena „Ilie Oana” din Ploiești, dambovițenii au terminat 1-1 cu FC Voluntari, echipa pe care o va infrunta și in play-out. In disputa cu ilfovenii, elevii lui Toni Petrea și-au dorit foarte mult un succes, dar pana la urma s-au mulțumit…

- Luni, 13 martie, la sediul FRF, a avut loc tragerea la sorți a programului play-off-ului și play-out-ului din Liga 2 Casa Pariurilor. Echipele calificate in play-off CSA Steaua 40p. Politehnica Iași 40p. Oțelul Galați 36p. Unirea Dej 32p. Gloria Buzau 31p. Dinamo 31p. Programul primei etape de play-off…

- Dinamo s-a calificat in play-off-ul Ligii 2. Jucatorii antrenați de Ovidiu Burca au remizat cu Poli Timișoara, dar au beneficiat de faptul ca rivalele directe nu au obținut victorii. Gloria Buzau si Unirea Dej s-au calificat la randul lor, duminica, in faza play-off a Ligii a II-a, dupa partidele din…

- Dinamo Bucuresti, Gloria Buzau si Unirea Dej au confirmat calculele hartiei și s-au calificat in play-off-ul Ligii a 2-a , duminica, in ultima etapa a sezonului regulat. Favorite inaintea startului ultimei runde, Unirea Dej, Gloria Buzau și Dinamo au reușit sa se califice in play-off, cu toate ca niciuna…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat ca sezonul regular al Ligii 2 Casa Pariurilor se incheie odata cu jocurile programate la finalul acestei saptamani. Luni, 13 martie, de la ora 13:00, la sediul FRF va avea loc tragerea la sorți a programului play-off-ului și play-out-ului. Evenimentul va fi transmis…

- FC Argeș incheie sezonul regular cu o infrangere, ajungand la 14 meciuri fara victorie. Petrolul s-a impus la Pitești, scor 1-0, in runda cu numarul 30 din Superliga. Citește și: Criminalul din Bascov a primit detenție pe viața! Singurul gol al partidei a fost marcat in minutul 40, cand Gicu Grozav…

- Dupa egalul cu CSA Steaua, Unirea Slobozia continua sa ocupe locul 4, cu 30 de puncte. Ialomițenii sunt la 4 puncte de CSA Steaua și Politehnica Iași, ocupantele primelor doua locuri, și la doua puncte in spatele locului 3, ocupat de Oțelul Galați. Unirea este la egalitate de puncte cu omonima din Dej,…

- In turul sezonului regular al ediției de campionat 2022-2023, inca nu prea obișnuita cu liga in care tocmai promovase, rebranduita SuperLiga, Petrolul a pierdut, pe 16 septembrie 2022, scor: 1-3 (0-2), meciul cu Farul. O trupa a ” Regelui” Hagi, una care iși incepea și continua urcușul curajos pe „creasta”…