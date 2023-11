Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal SCMU Craiova s-a distrat sambata, in propriul fief, cu Zalaul lui Gheorghe Tadici și a obțținut un nou succes important in Liga Naționala. Gruparea din Banie s-a impus cu scorul de 38-25, la capatul unui joc in care au facut ce au vrut pe teren, chiar și spectacol in unele…

- Echipa de handbal feminin a CS Minaur, la fel ca cea de fotbal, nu trece prin momente foarte bune acum. Azi au bifat o infrangere in campionat, la 10 goluri diferența, victoria revenind Gloriei Bistrița. La pauza ambele echipe aveau inscrise 13 goluri. Nu a fost sa fie, iar CS Minaur trebuie sa faca…

- Echipa feminina de handbal SCMU Craiova o va intalni sambata, de la ora 18.00, in deplasare, pe Gloria Buzau, intr-o partida contand pentru etapa a 7-a din Liga Florilor. Despre acesta batalie extrem de importanta au vorbit astazi Flori Stanciu – antrenorul secund al gruparii din Banie, respectiv handbalista…

- Sala Polivalenta „Lascar Pana” din Baia Mare va gazdui miercuri, 4 octombrie, meciul dintre CS Minaur Baia Mare și HC Dunarea Braila. Jocul de maine conteaza pentru etapa a VI-a din Liga Florilor MOL. Minaur vrea sa ia toate punctele puse in joc, deși nu va avea un meci ușor. Dunarea Braila participa…

- Dacia Mioveni a reușit o victorie in fața echipei CS Minaur Baia Mare in cadrul etapei cu numarul 5 din Liga Florilor MOL, meci gazduit de Sala Polivalenta din Mioveni ieri, 23 septembrie. Etapa 5 CSU Știința București – SCM Universitatea Craiova: 24-35 Gloria Bistrița – Magura Cisnadie: 35-25 Dacia…

- Sala Polivalenta „Lascar Pana” va gazdui sambata, 9 septembrie, cu incepere de la ora 18.00, partida dintre CS Minaur Baia Mare și Corona Brașov, joc contand pentru etapa cu numarul 3 din Liga Florilor MOL. Minaur are o victorie in actuala ediție de campionat, in timp ce brașovencele au punctajmaxim…

- CS Minaur Baia Mare a pierdut partida disputata cu Rapid București, in 2 septembrie, in Sala „Rapid”, joc din cadrul etapei a doua din Liga Florilor MOL. Minaur bifa o victorie in prima etapa, in timp ce Rapid suferea o infrangere. Acum lucrurile nu au mai stat așa bine pentru fetele noastre, care au…

- Formatia feminina de handbal SCMU Craiova se pregateste de debutul in noua editie de campionat a Ligii Florilor. In runda inaugurala, fetele lui Bogdan Burcea si Florentina Stanciu vor evolua in deplasare, pe terenul echipei CS Dacia Mioveni. Disputa va avea loc miercuri, de la ora 17.30, in Sala „Mioveni“.…