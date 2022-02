Stiri pe aceeasi tema

- Programul meciurilor de astazi, din mansa tur a optimilor de finala din Europa League: ora 19.45: Barcelona – Napoli, Dortmund – Rangers, Sheriff Tiraspol – Sporting Braga, Zenit Sankt Petersburg – Betis; ora 22.00: Atalanta – Olympiakos, FC Porto – Lazio, RB Leipzig – Real Sociedad, Sevilla – Dinamo…

- Formatia Betis a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Alaves, in etapa a XXI-a a campionatului Spaniei, conform news.ro. Golurile au fost marcate de Iglesias (11, 41), Canales (29) si Juanmi (54).Tot marti se mai joaca meciul Cadiz - Espanol. Meciurile Celta…

- FC Barcelona va evolua cu Napoli, iar echipa lui Ianis Hagi, Glasgow Rangers, cu Borussia Dortmund, in barajul de calificare in optimile de finala ale Ligii Europa, s-a stabilit, luni, in urma tragerii la sorti de luni, de la Nyon, conform news.ro Meicurile din aceasta faza sunt urmatoarele:…

- Ianis Hagi (23 de ani) și Rangers s-au calificat in „16-imile” Europa League dupa ce au terminat grupa A pe locul 2, astfel ca scoțienii sunt nevoiți sa dea piept cu nume grele venite din Liga Campionilor pentru calificarea mai departe in competiție. Printre acestea se numara Barcelona, Borussia Dortmund…

- Dupa ce a fost eliminata din Champions League, unde a terminat grupa E pe locul 3, Barcelona va evolua in „16-imile” de finala din Europa League, acolo unde poate intalni echipe dificile. In urma eliminarii rușinoase din Liga, Barcelona spera ca se poate reinventa in Europa League, competiție a carei…

- Astazi s-au disputat ultimele meciuri din faza grupelor Ligii Europei, in urma carora s-au stabilit potențialii adversari ai clubului Sheriff in runda eliminatorie a competiției. {{571867}}Sheriff, alaturi de Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Zenit și Atalanta face parte din lista…

- Real Madrid a trecut cu 1-0 de Athletic Bilbao, într-un meci restanța din etapa cu numarul IX. În urma acestui rezultat, galacticii s-au distanțat în fruntea ierarhiei din LaLiga.Unicul gol al duelului de pe Santiago Bernabeu i-a aparținut lui Karim Benzema, în minutul 40.…

- Formatia Cagliari, cu Razvan Marin integralist, a remizat, vineri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Salernitana, intr-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Italiei, anunța news.ro. Golurile au fost marcate de Pavoletti ’73 pentru Cagliari si Bonazzoli ’90 pentru Salernitana.…