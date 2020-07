Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre CFR Cluj și FCSB urma sa se dispute in aceasta seara, de la ora 21:00. Citește și: Coronavirus la Dinamo. Inca trei fotbalisti au fost infectati cu COVID-19. Numarul total a ajuns la 10! loading...

- Antrenorul CSU Craiova, Cristiano Bergodi, a catalogat vcitoria obtinuta pe terenul formatiei CFR Cluj drept "extraordinara" si a spus ca partida de duminica a fost un "spot publictar" pentru fotbalul romanesc."A fost cel mai frumos meci al sezonului. Vreau sa felicit jucatorii pentru ca au…

- Dumitru Dragomir se așteapta la anumite tertipuri din partea celor de la FCSB in cazul in care echipa lui Bogdan Vintila nu se va impune pe terenul lui CFR Cluj. Fostul șef de la LPF avanseaza ideea ca anumite persoane de la FCSB s-ar putea da bolnave pentru a cere amanarea unor meciuri din Liga…

- FRF a anunțat astazi ca șase din cele șapte echipe care care au solicitat licența de participare in cupele europene, in ediția 2020-2021, au primit aviz favorabil. Acestea sunt: CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova, FC Botosani, Dinamo, Sepsi și Politehnica Iasi. Administratia de licentiere din cadrul…

- Bogdan Mara (42 de ani), directorul sportiv al campioanei CFR Cluj, a declarat ca dorința tehnicianului Dan Petrescu (52) este ca lotul din acest moment al campioanei Romaniei sa ramana intact și pentru sezonul urmator. „Lucram in acest sens, vrem sa prelungim contractul unor jucatori. Aceasta este…

- Universitatea Craiova este prima echipa calificata in finala competitiei eCupa Romaniei la fotbal virtual FIFA20. Gruparea din Banie , dirijata de la butoane de catre atacantul Mihai Roman, a invins-o, ieri, in semifinale, pe CFR Cluj. „Romanica“ l-a invins pe fundasul francez Mike Cestor in ambele…

- Francezii s-au razgandit și vor oferi o ierarhie finala pentru acest sezon. Se va ține cont de clasamentul etapei a 28-a, ultima jucata. Va pierde Olympique Lyon, echipa lui Ciprian Tatarușanu, locul 7, care nu ii asigura prezența in ediția viitoare a cupelor europene. Fotbalul francez s-a oprit. ...