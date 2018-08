Stiri pe aceeasi tema

- Astazi au loc 3 infruntari din manșa tur a play-off-ului Ligii Campionilor. Infruntarile au inceput la 22:00, sunt liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. Ajax (Olanda) - Dinamo Kiev (Ucraina) 1-0A marcat: Van der Beer '2 MOL Vidi (Ungaria) - AEK Atena (Grecia)…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: In primele trei runde din Championship Norwich a reușit doar o remiza. Problemele majore ale echipei provin din defensiva, echipa incasand nu mai puțin de opt goluri pana acum. Cu mai multa atenție in aparare, cele șase goluri marcate ar fi putut aduce mai multe…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a remizat, marti, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Benfica Lisabona, in prima mansa a play-off-ului Ligii Campionilor, potrivit news.ro. Pentru PAOK a marcat Warda, in minutul 76, iar pentru Benfica a inscris Pizzi, din penalti, in minutul 45.

- Dupa ce au achizitionat drepturile pentru grupele competitiei, reprezentantii posturilor TV au pus mana si pe cele sase partide din playoff: BATE Borisov - PSV, Benfica - PAOK Salonic si Steaua Rosie Belgrad - FC Salzburg, Ajax - Dinamo Kiev, MOL Vidi - AEK Atena si Young Boys Berna - Dinamo Zagreb.…

- Program / rezultate: -marți, 7 august: ora 17.00: FC Astana – Dinamo Zagreb, ora 20.00: Qarabag – Bate Borisov, ora 20.15: Malmo – Dol Vidi, ora 20.30: Slavia Praga – Dinamo Kiev, ora 21.00: St. Liege – Ajax, ora 21.30: ...

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 3-0, formatia FC Basel, si s-a calificat turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Elvetienii ar putea juca in turul 3 preliminar al Ligii Europa cu FC Viitorul, news.roGolurile au fost…

- Romania va avea doua reprezentante la startul sezonului 2018-2019 al Ligii Campionilor la handbal feminin, campioana CSM Bucuresti, calificata direct in grupe, si vicecampioana SCM Craiova, care a primit un wild card si va evolua in turul preliminar, dupa ce a cucerit Cupa EHF in mai, informeaza site-ul…

- In plus, sumele ramase nealocate in cazul rezultatelor de egalitate (cate 900.000 de euro de egal) vor fi stranse si impartite echipelor din grupe, in functie de numarul lor de victorii. Cele 32 de echipe care se califica in grupele Ligii Campionilor vor primi suma de 15,25 milioane de euro, fata de…