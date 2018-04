Stiri pe aceeasi tema

- Golgheterul aiudean Vali Dragan a marcat un hat-trick astazi, in runda intermediara, semnand toate golurile realizate de CS Ocna Mureș impotriva moților de la Cuprirom Abrud. Metalu Aiud a ținut in șah Viitorul Sintimbru, echipa lui Rareș Ginsca fiind regina remizelor in retur, cu 4 rezultate de egalitate.…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta s-a impus, sambata, pe terenul celor de la CS Axiopolis Cernavoda, scor 1-0 (0-0), in derby-ul judetean, programat in etapa a XVlll-a a Ligii a lll-a, Seria a ll-a.Unicul gol al partidei a fost, de fapt, un autogol inscris de Marius Hristu, cel care a respins in…

- Dupa ce in urma cu trei saptamani, echipa lui Rareș Gansca și Paul Munteanu a produs surpriza, ținand in șah CS Ocna Mureș, o alta pretendenta la promovarea in Liga a 3-a, acum Metalu Aiud a dat piept cu Transalpina Sugag, liderul Ligii a IV-a, reușind o remiza, incurcand planurile altei pretendente…

- In prima etapa a returului Ligii a IV-a ALBA, in „Mica Roma”, CIL Blaj a intalnit pe Cuprirom Abrud, invingand intr-un mod categoric, scor 4-0 (3-0). Au inscris Mercean (15, 31), Comanici (25), Rakoczi (78). Victorie fara emoții pentru echipa din “Mica Roma”, cel mai categoric succes stagional, conturat…

- In prima etapa a returului Ligii a IV-a, in „Mica Roma”, CIL Blaj a intalnit Cuprirom Abrud, invingand intr-un mod categoric, scor 4-0 (3-0) Au inscris Mercean (15, 31), Comanici (25), Rakoczi (78). Victorie fara emoții pentru echipa din “Mica Roma”, cel mai categoric succes stagional, conturat inca…

- Metalu Aiud și CS Ocna Mureș au deschis sezonul de primavara in Liga a 4-a, pe „Aiudelul”, un meci important pentru vizitatori, ce ravnesc la promovarea in eșalonul fruntaș, incheiat cu o remiza alba. CS Ocna Mureș a pierdut iarași puncte pe „Aiudelul”, unde s-a incurcat in tur cu Olimpia. In tur, a…

- Surse autorizate susțin ca brigada de arbitri care a oficiat la meciul „cu cantec” din etapa a 14-a a Ligii a 4-a, Metalu Aiud – Energia Sasciori, omologata de Comisia de Dsiciplina a AJF Alba la „masa verde” pentru ca gazdele au efectuat 5 inlocuiri, fara ca respectiva situație sa fie semnalata in…

- Amicalul dintre Voința Stremț și Viitorul Spicul Daia Romana, componente ale Ligii a IV-a Alba, s-a intrerupt duminica, in minutul 83, la scorul de 5-1, dupa ce s-a produs o altercație. Nervii au rabufnit, in urma unei faze in care atacantul oaspeților George Scheau a fost faultat dur, iar in momentul…