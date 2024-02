Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Partida dintre CSM Reșița și CSA Steaua București din etapa a XVI-a a Ligii 2 va avea loc sambata, 24 februarie, de la ora 11, pe stadionul din Valea Domanului. Formația antrenata de Flavius Stoican este pe locul 12, cu 20 de puncte, in timp ce Steaua este pe 7, cu 22 de puncte! Miza este mai…

- Rapid a fost invinsa de Metz, scor 31-34, in runda cu numarul 10 al grupei B din Liga Campionilor la handbal feminin. Antrenorul giuleștenelor, David Ginesta Montes, a tras concluziile dupa partida. La fel ca in meciul de saptamana trecuta contra lui Krim, Rapid a condus aproape tot timpul in fața…

- Banel Nicolița (38 de ani), fost jucator important la FCSB, a analizat finalul acesta de an in Liga 1 care o gasește pe FCSB lider detașat in clasament, la 8 puncte peste CFR Cluj. Banel este convins ca roș-albaștrii vor caștiga campionatul și se vor califica in grupele Ligii Campionilor. FCSB a intrat…

- Antrenorul formației Viitorul Șimian, Alex Stoica, a vorbit astazi despre realizarile sale din acest an. Tanarul tehnician craiovean s-a aratat foarte mulțumit de parcursul echipei sale din acest sezon al Ligii 3 . El a explicat ce iși dorește sa realizeze cu gruparea mehedințeana. Fiul fostului mare…

- La meciul cu Manchester United (1-0), din ultima etapa a grupelor Ligii, antrenorul lui Bayern, Thomas Tuchel, a fost susținut pe Old Trafford de noua sa iubita, Natalie Guerreiro Max (36 de ani). Manager de marketing și comunicații, bruneta brazilianca l-a insoțit apoi și la banchetul echipei. Gata…

- Manchester United "trebuie sa invete" din esecurile sale, a declarat antrenorul Eric ten Hag dupa cea de-a patra infrangere suferita de elevii sai in Liga Campionilor la fotbal, marti seara, in fata formatiei Bayern Munchen (scor 0-1), in ultimul meci din grupa, informeaza AFP."Nu privesc campania…

- Marie-Louise Eta, 32 de ani, a fost miercuri, la meciul Braga - Union Berlin (1-1), prima femeie din istorie parte din staff-ul de antrenori al unei echipe la un meci masculin de Liga Campionilor. Debutanta in Liga Campionilor, Union Berlin e ultima imn grupa C. Dar scrie istorie in competiția numarul…

- Antrenorul lui Manchester United, Erik ten Hag, a declarat ca este responsabil pentru ca echipa sa a irosit din nou un avantaj in Liga Campionilor, dupa ce a condus miercuri cu 2-0 in meciul din deplasare cu Galatasaray Istanbul, incheiat 3-3, informeaza Reuters.Doua din golurile gazdelor au venit…