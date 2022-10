Stiri pe aceeasi tema

- Așteptat cu mare interes, Balul Bobocilor al Școlii Sanitare Postliceale „Sanity” a avut loc sambata, 8 octombrie, la Cortul Royal Garden. La acest eveniment de amploare, incarcat de emoții dar cu un vibe excellent, au participat peste 250 de persoane, elevi, cadre didactice de la cele trei școli, Bacau,…

- SPERANȚE… Rapid Brodoc a obținut cel mai clar succes al sezonului in Liga 3, dupa ce a invins-o cu 3-0 pe Viitorul Darabani. Dupa doua victorii pe teren propriu, “alb-vișinii” cauta sa aduca și primele puncte din deplasare in aceasta stagiune. Sambata, de la ora 15:00, echipa lui Razvan Beldiman va…

- Liga 4: CS Zlatna – 5 victorii din 5, remiza in derby-ul de la Sasciori, Stremțul a spart gheața, Santimbru – primul eșec Interesanta runda in cel de-al 4-lea eșalon, o etapa in care vizitatorii au luat doar doua puncte. CS Zlatna continua seria excelenta, liderul surpriza avand maximum de puncte. La…

- Dupa etapa a patra, in Liga a IV-a avem patru echipe cu maximum de puncte. Doua in Seria 1, AS Filipești și ACS Gauss și doua in seria rezervata gruparilor de pe Valea Trotușului: Sportul Onești și Viitorul Curița. Runda viitoare, numarul echipelor care au reușit „en plein”-ul va scadea cu cel puțin…

- Liga 4, etapa a 4-a: CS Zlatna, liderul surpriza, cu maximum de puncte | Pe podium, Viitorul Santimbru și.. Kinder Teiuș CS Zlatna este liderul surpriza din Liga 4, cu maximum de puncte in cele 4 jocuri. Surpriza rundei s-a inregistrat la Unirea, unde Industria, marea favorita a sezonului a fost invinsa…

- Liga 4, etapa a 3-a: CS Zlatna – revelația debutului stagional, CIL Blaj – primul eșec, Hidromecanica Șugau a spart gheața! Dupa a treia runda au mai ramas doua echipe cu maximum de puncte: Industria Galda – marea favorita a stagiunii, singura fara gol primit, și CS Zlatna – surpriza placuta a acestui…

- Rezultate pozitive pentru echipele timisene care au evoluat pe terenuri straine sambata in etapa a VII-a a Ligii 2. Dupa sase meciuri fara gol marcat, Politehnica a inscris chiar de doua ori pe un teren dificil, la Dej, meciul incheindu-se egal – scor 2-2. CSC Dumbravita a reusit si mai multe la Baia…

- SPERANȚE… Fara punct dupa primele trei etape, Rapid Brodoc s-a desparțit de antrenorul Adrian Kerezsy, iar echipa va fi condusa de pe margine de interimarul Razvan Beldiman, ajutat de team-managerul Florin Roiu. Rapidiștii spera ca echipa sa sparga gheața in meciul cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc 2…