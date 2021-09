Stiri pe aceeasi tema

- Asteptarea a luat sfarsit si la fotbalul judetean. Dupa o lunga pauza competitionala, pricinuita de pandemia de Covid-19, Liga a 4-a Dolj asteapta primul fluier. Acesta se va auzi in weekend, cand va avea loc prima runda a sezonului 2021-2022. Iata programul etapei 1 din Liga a 4-a Dolj: Sambata, 21…

- CAO spune ca apa pe care o furnizeaza populatiei din judetul Dolj este potabila. Furnizorul de apa din Craiova si judet, Compania de Apa Oltenia vine cu precizari privind calitatea apei, dupa ce DSP Dolj a facut publica lista statiilorde apa din judet fara autorizatie sanitara. Informatiile erau in…

- Divizionara C CSO Filiasi s-a impus cu 3-0 in partida de verificare sustinuta astazi, pe stadionul „Orasenesc“, in fata gruparii din Olt, Petrolul Potcoava. Golurile doljenilor au fost marcate de Bubuioc (2) si Geru. Antrenorul formației CSO Filiași, Mario Gaman, a incheput meciul cu urmatorul unsprezece:…

- 2647 absolventi ai clasei a VIII-a din județul Dolj au fost admiși in invatamantul liceal de stat (anul școlar 2021 – 2022) in prima etapa de repartizare computerizata.La nivelul județului 99.5% dintre elevii cu optiunile completate au fost repartizati in invațamantul liceal de stat din totalul de 2664…

- Proiectul de educație culturala non-formala “Caravana Muzeala” a adunat 995 de elevi din clasele I-VIII, din 14 scoli din județul Dolj, precum si 52 de cadre didactice in cadrul a 66 de ateliere derulate de Muzeul Olteniei Craiova. Copiii provin din comune defavorizate din punct de vedere socio-economic,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a clamat duminica noapte victoria liberalilor la alegerile locale parțiale, dupa ce PSD a susținut, duminica seara, prin vocea primvicepreședintelui Sorin Grindeanu, ca a câștigat acest scrutin în 17 din cele 35 de localitați în care au avut loc alegeri…

- Sectiile de votare s-au deschis deja, alegatorii fiind asteptati la urne pentru a-si alege primarii si, intr-o singura comuna, Consiliul Local. Așadar, se desfasoara alegeri partiale in 6 orase si 30 de comune, fiind deschise 176 de sectii de votare, scrutinul electoral urmand sa se incheie la ora 21:00.Circumscriptiile…

- CEZ Vanzare a lansat competiția regionala „Adapost cu Energie”, un program de responsabilitate sociala pentru combaterea saraciei energetice, dedicata ONG-urilor. Inscrie proiectul de eficiența energetica impreuna cu un ONG și poți primi finanțare de 39.000 RON! Pe 17 mai 2021 CEZ Vanzare a dat startul…