- Liga 3 – seria 6, play-off, etapa 7: Vineri, 5 mai – ora 18.00: CSM Alexandria – Viitorul Daesti.Sambata, 6 mai – ora 18.00: Sporting Rosiori – Flacara Horezu.Clasament: 1. Alexandria 58 puncte (golaveraj 20-4), 2. Daesti 42 (14-4), 3. Rosiori 38 (11-19), 4. Horezu 32 (4-22). Liga 3 – seria 6, play-out…

- Liga 3, play-off – etapa 6: Marti, ora 18.00: Viitorul Daesti – Sporting Rosiori, CSM Alexandria – Flacara Horezu.Clasament: 1. Alexandria 55 puncte (golaveraj 15-2), 2. Daesti 39 (9-4), 3. Rosiori 38 (11-14), 4. Horezu 32 (2-17). Liga 3, play-out – etapa 6: Marti, ora 18.00: Minerul Costesti – Cetatea…

- ACSO Filiași a confirmat, dar cu greu și cu emoții, in partida susținuta vineri, pe teren propriu, in fața formației Gilortul Targu Carbunești, in prima etapa din play-off-ul Ligii 3, seria 7. A fost 1-0 pentru trupa lui Victor Naicu. Golul care a facut diferența a fost marcat de Robert Eshun, cu o…

- Liga 3, seria 6 – etapa 16: Vineri, 10 martie – ora 15.00: Universitatea II Craiova – Vedita Colonesti, CSM Alexandria – Flacara Horezu.Sambata, 11 martie – ora 15.00: Sporting Rosiori – Petrolul Potcoava, Viitorul Daesti – Cetatea Turnu Magurele, Cozia Calimanesti – Minerul Costesti. Clasament: 1.…