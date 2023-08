Liga 3 | FCU II Craiova a „sărit“ din seria 6, în seria 7 In cadrul Comitetului de Urgenta al FRF , sustinut astazi, s-au luat o serie de decizii importante, care au condus la reconfigurarea unor serii din Liga 3, cu toate ca noul sezon competitional va debuta chiar in acest weekend. Iata comunicatul FRF: „Hotararea Comitetului de Urgența al FRF din 24 august 2023 In conformitate cu dispozitiile art. 49 din Statutul Federatiei Romane de Fotbal, Comitetul de urgenta, compus din Razvan Burleanu – Presedinte FRF, Gino Iorgulescu – Prim-vicepresedinte FRF, Octavian Goga – Vicepresedinte FRF, hotaraște: Aproba Referatul domnului Felix GRIGORE, director Departament… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal a batut in cuie programul ediției de campionat 2023-2024 a Ligii a III-a, al carei start se va da weekendul viitor. Aerostar, CSM Bacau și FC Bacau au fost incluse in Seria 1, in timp ce a patra divizionara C a județului, nou-promovata Viitorul Curița a fost repartizata in…

- In conformitate cu dispozitiile art. 49 din Statutul Federatiei Romane de Fotbal, Comitetul de urgenta, compus din Razvan Burleanu – Presedinte FRF, Gino Iorgulescu – Prim-vicepresedinte FRF, Octavian Goga – Vicepresedinte FRF, cu unanimitate de voturi, hotaraște: – Avand in vedere existența pe rolul…

- CSM Ceahlaul a aflat programul meciurilor din Liga 2, sezonul regular, dupa tragerea la sorti care a avut loc, joi, 20 iulie, la sediul Federatiei Romane de Fotbal. Galben-negrii incep cu un meci in deplasare, la Hunedoara, cu CS Corvinul, si vor termina cu meci in fata propriilor suporteri, cu Fotbal…

- Pacienții Secției ortopedie din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu sunt trimiși la alte unitați medicale din țara pentru montarea de proteze. Cu toate ca lista de așteptare este lunga și dureaza intre 6 luni și un an pana cand se ajunge sa fie onorata programarea, acum intreg procesul…

- Guvernul va lansa in aceasta saptamana, in transparența decizionala, un proiect de Ordonanța de Urgența care prevede limitarea pentru o perioada de 3 luni a adaosului comercial practicat de marile lanțuri alimentare la un numar de 14 produse alimentare de baza, au declarat surse guvernamentale pentru…

- Fostul finantator al clubului Rapid intre 1993 si 2013, George Copos, a declarat, intr-un interviu exclusiv acordat AGERPRES care va publicat joi, ca a fost onorat sa reziste o perioada atat de lunga in fotbal la un nivel inalt.El a afirmat ca nu se gandea in 1993 ca va conduce destinele clubului…

- Alain Giresse (70 de ani), selecționerul naționalei din Kosovo, a cedat presiunii mediatice și l-a convocat de urgența pe Albion Rrahmani (22 de ani), de la FK Ballkani, golgheterul campionatului intern, cu 20 de reușite, pentru meciurile cu Romania și Belarus. Kosovo - Romania are loc pe 16 iunie,…

- Rețelele bazate pe tehnologia 3G vor fi scoate din uz in cea mai mare parte in acest an, o parte fiind deja dezactivate, in timp ce apelurile de urgența 112 nu se pot prelua și transfera prin tehnologia 4G, acestea fiind redirecționate catre rețelele 2G, fapt ce conduce la intarzieri și degradarea informațiilor…