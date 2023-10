LIGA 3: ACS SR Brașov, noul agent 007! Victorii pentru Zărnești, Kids și mai ales Tărlungeni Astazi a fost programata etapa a 7-a a Ligii a 3-a la fotbal. ACS SR Brașov continua seria de infrangeri. Stegarii au fost invinși, pe Stadionul Tineretului, și de Sepsi 2 OSK, scor 0-3. Doar doua echipe nu au batut-o pana acum pe SR Brașov, și asta pentru ca galben-negrii nu au jucat, deocamdata, cu cele doua formații: Campulung și Kids Tampa. Golaverajul celor de la SR Brașov: 2-29, dupa 7 meciuri. Olimpic Zarnești a caștigat derby-ul județean cu Cetate Rașnov, susținut chiar la Rașnov, scor 3-0. Toate cele trei goluri au fost marcate de Bogdan Marinescu. Ciucaș Tarlungeni a produs surpriza… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend a fost programata etapa a 5-a a Ligii a 3-a la fotbal. Nou-promovata Ciucaș Tarlungeni a caștigat primele trei puncte din acest sezon. Echipa lui Ionuț Mitroi a caștigat cu 2-0 derby-ul județean susținut in compania celor de la ACS SR Brașov. Golurile au fost marcate de Coltofean și…

- In aceasta dupa-amiaza au fost programate primele meciuri din etapa a 3-a a Seriei a 5-a din Liga a 3-a la fotbal. Pe Stadionul ICIM, ACS Kids Tampa Brașov și Olimpic Zarnești au terminat la egalitate, scor 1-1. A fost un meci cu foarte multe ocazii. Gazdele au deschis scorul chiar in minutul 2, prin…

- Peste 91.000 de elevi vor incepe școala, de luni, in județul Brașov. In unitațile de invațamant nu exista probleme majore, susțin reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean. Exista insa o situație mai puțin placuta pentru elevii din doua licee, deoarece aceștia sunt nevoiți sa invețe in alte cladiri,…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, suspendata provizoriu pentru dopaj, a anuntat, joi, pe Instagram, ca verdictul in cazul sau a fost amanat, relateaza Agerpres. „Azi am aflat ca decizia in cazul meu, care era asteptata saptamana aceasta, va fi amanata. Acest lucru e foarte dezamagitor, dupa ce am spus…

- La Brașov se desfașoara, in aceste zile, ediția cu numarul noua a FunSports Cup. Unul dintre cele mai mari turnee din țara dedicate handbaliștilor juniori aduna nu mai puțin de 90 de echipe participante, din țara și din strainatate, la categoriile de juniori 1 (U19), juniori 2 (U17), juniori 3 (U15)…

- Un barbat a fost atacat zilele trecute de un urs pe Transfagarasan , dupa ce s-a dat jos din masina pentru a-l hrani. O inregistrare realizata de camera de bord a unei mașini pe Transfagarasan, arata un barbat atacat de urs dupa ce incercase sa ii dea o coaja de paine. In ciuda gravitatii situatiei,…

- Polițiștii din cadrul Politiei Statiunii Rasnov efectueaza cercetari fața de un conducator auto sub aspectul savarșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, in urma verificarilor efectuate pe linia depistarii conducatorilor auto aflați sub influența…

- Campioana Romaniei, Farul Constanța, deținatoarea Cupei și a Supercupei, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, dar și vicecampioana FCSB au evoluat, in aceasta seara, in prima manșa a turului 3 din Conference League. Farul a fost singura formație victorioasa. La Ovidiu, trupa antrenata de Gheorghe Hagi s-a impus…