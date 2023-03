Liga 2 | Rezultatele meciurilor din etapa 18

Stiri pe aceeasi tema

- Aflata in cursa pentru un loc in play-off, Dinamo a obținut o victorie la limita pe terenul celor de la CSC Șelimbar, 2-1, in etapa 18-a din Liga 2. Oțelul, CSA Steaua și Poli Iași sunt calificate matematic in play-off, iar Dinamo poate obținea și ea calificarea daca va caștiga in ultima etapa cu Poli…

- Vineri, 3 martie – ora 17.00: Otelul Galati – Csikszereda Miercurea Ciuc.Sambata, 4 martie – ora 11.00: FC Brasov – Unirea Constanta, Progresul Spartac – CSC Dumbravita, Viitorul Pandurii Targu Jiu – CSM Slatina, Concordia Chiajna – Ripensia Timișoara; ora 12.00: CSC Selimbar – Dinamo, Unirea Dej –…

- Echipa de fotbal CS Minaur nu are fața de Liga 2, ca sa ne exprimam intr-un mod neacademic. Nu spunem noi, o spun rezultatele echipei care acum este printre ultimele din clasament, deși spera la accederea in Liga I. Un vis frumos, dar cam nerealist. In ultimul meci disputat pe teren propriu, CS Minaur…

- Joi, 23 februarie: Gloria Buzau – FC Brasov 1-1.Vineri, 24 februarie: Unirea Slobozia – CSA Steaua 2-2.Sambata, 25 februarie: Ripensia Timișoara – Unirea Dej 1-2, Metaloglobus Bucuresti – Viitorul Pandurii Targu Jiu 0-0, Csikszereda Miercurea Ciuc – Progresul Spartac 2-2, CSC Dumbravita – Politehnica…

- Joi, 23 februarie – ora 17.00: Gloria Buzau – FC Brasov.Vineri, 24 februarie – ora 16.00: Unirea Slobozia – CSA Steaua.Sambata, 25 februarie – ora 11.00: Minaur Baia Mare – Concordia Chiajna, Ripensia Timișoara – Unirea Dej, Metaloglobus Bucuresti – Viitorul Pandurii Targu Jiu, Csikszereda Miercurea…

- Vacanta in care se afla echipele din Liga a II-a de fotbal a prilejuit si efectuarea de calcule asezate legate de situatiile din clasament. La ora actuala, ca urmare a faptului ca multe dintre echipele fruntase au schiopatat pe finalul lui 2022, lupta pentru calificarea in play-off, acolo unde vor juca…

- Unirea Slobozia a parcurs cel mai bun sezon de toamna de cand Liga a II-a are actualul format. Echipa pregatita de Costel Enache intra in vacanța pe locul 4, cu 29 de puncte, dar are 3 etape de foc, ramase din sezonul regulat. Unirea va juca acasa cu Steaua și FC Brașov și in deplasare cu Gloria Buzau,…

- Antrenorul Dragoș Militaru a analizat parcursul Unirii Dej in 2022 și s-a declarat mulțumit de evoluția elevilor sai. Unirea Dej a incheiat anul 2022 pe locul 5 (loc de Play-off), cu 27 de puncte. In primavara anului viitor, in ultimele trei runde ale sezonului regular, Unirea Dej le va mai intalni…