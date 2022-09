Liga 2, etapa 6 | Csikszereda Miercurea Ciuc – Baia Mare 3-0

Stiri pe aceeasi tema

- Rutierul polonez Szymon Rekita (Voster ATS Team) a castigat etapa a doua a Turului ciclist al Tinutului Secuiesc, desfasurata miercuri, intre Targu Mures si Miercurea Ciuc, pe 161,6 km. Rekita s-a impus in 3 h 07 min 57 sec, fiind urmat in acelasi timp de romanul Emil Dima (Giotti Victoria Savini Due).…

- Echipa Unirea Slobozia s-a impus cu scorul de 3-0 (2-0), vineri, pe teren propriu, in fata formatiei Minaur Baia Mare, in al doilea meci al sezonului din liga secunda. Oaspetii au ratat un penalti in prima repriza. Golurile gazdelor au fost inscrise de Ciprian Rus (min. 16), Christ Afalna (min, 24)…

- Conducerea Sun Connect Resources SRL Targu Mureș, societate inființata in data de 11 martie 2022, anunța publicul interesat asupra declanșarii etapei de incadrare conform Hotararii Guvernului nr. 1076/2004 privind procedura evaluarii de mediu pentru planuri și programe, in vederea obținerii avizului…

- Echipa de fotbal de liga 2 CS Minaur Baia Mare s-a imbogatit cu un nou jucator. Abdoulaye Niakate este nascut pe 18 iunie 2000 și evolueaza ca fundaș. A mai evoluat pentru FC San Pedro și FC CFR 1907 CLUJ. Reprezentantii echipei biaimarene de fotbal ii ureaza bun venit și multa bafta in tricoul galben…

- Minaur Baia Mare, Dobrogea Sud și Potaissa Turda și-au aflat astazi adversarii din primul tur preliminar al European League. A patra reprezentanta a Romaniei, Steaua, este calificata in turul al doilea preliminar. Cele trei vor juca turul in 27/28 august și returul in 3/4 septembrie. Steaua intra in…

- In urma cu doar cateva minute s-a incheiat amicalul dintre Minaur Baia Mare și U Cluj. Echipa din Baia Mare a deschis scorul și a avut un joc solid, insa, in cele din urma, echipa de liga 1 s-a impus cu 4-1. Balan, Chipciu (dubla) și Pițian au punctat pentru „U”. Source

- Componenții echipei vicecampioanei Romaniei, CS Minaur Baia Mare, se afla in vacanța pana in data de 11 iulie, cand este programata reunirea. Va fi o prima saptamana cu antrenamente pe plan local pentru readaptarea organismului la efort și cu vizita medicala. Din 18 pana in 27 iulie, va avea loc un…

- Județul Maramureș va avea o reprezentanta in sezonul 2022/2023 din Liga 3 la fotbal in urma calificarii echipei CSM Sighetu Marmației. Dupa ce au caștigat saptamana trecuta, in deplasare, primul meci al barajului de promovare impotriva echipei Rapid Jibou, scor 0-3 (0-1), sighetenii au invins și in…