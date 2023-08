Liga 2: CSM Ceahlăul Piatra Neamț primește vizita celor de la CS Mioveni CSM Ceahlaul Piatra Neamț infrunta in cea de a patra etapa a Ligii a II-a o formație care anul trecut evolua pe prima scena a fotbalului romanesc, CS Mioveni. Partida se disputa astazi, 26 august, cu incepere de la ora 11.00 Ceahlaul vine dupa o serie de meciuri foarte bune, doua victorii in campionat, 4-0 cu CSM Reșița și 2-0 in deplasare la Targu Jiu și doua victorii, de asemenea fara gol primit, in meciurile de calificare pentru Cupa Romaniei. Mioveniul se anunța insa a fi cel mai dificil adversar al elevilor profesorului Cristina Pustai din acest sezon. Aceasta formație a retrogradat din prima… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

