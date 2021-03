Duminica au avut loc partidele din ultima etapa a sezonului regulat din Liga 2. U Craiova 1948, Dunarea Calarași, CS Mioveni, Rapid București, Csikszereda Miercurea Ciuc și ASU Poli Timișoara au obținut calificarea în play-off și se vor duela pentru promovarea în prima liga.



Rezultatele înregistrate duminica:



Metaloglobus vs Rapid București 2-4Pandurii Tg. Jiu vs Unirea Slobozia 1-0Concordia Chiajna vs ASU Poli Timișioara 2-0CS Mioveni vs Aerostar Bacau 5-1Universitatea Cluj vs Petrolul Ploiești 1-2CSM Reșița vs U Craiova 1948 0-2Ripensia Timișoara vs Comuna Recea…