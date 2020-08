Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a ratat titlul, fiind invinsa de CFR Cluj, cu 3-1, iar președintele Științei, Sorin Carțu, a recunocut ca jocul oaspeților a fost mai bun. „Asta e, nu avem ce sa facem. Ne doare, dar trebuie sa ne gandim ce facem pentru ediția care vine. Pentru campionatul viitor incercam sa ne…

- Universitatea Craiova este pe primul loc dupa etapa 6 din play-off si oltenii viseaza cu ochii deschisi la titlu. Pentru ca totul sa devina realitate, alb-albastrii au nevoie de un parcurs foarte bun in continuare, chiar daca intalnesc adversari de calibru. In prima „finala“, Stiinta da piept cu FCSB,…

- Capitanul echipei Universitatea Craiova , Nicușor Bancu, a pus evoluția modesta din confruntarea cu Astra, pe pauza mare de activitate. „Bancone“ a admis ca a greșit și el la golul lui Raoul Baicu, dar crede ca și Mirko Pigliacelli putea sa faca mai mult. „Ținand cont ca am jucat acest meci oficial…

- Atacantul dat in iarna la Astra Giurgiu, Raoul Baicu, le-a dat mari batai de cap jucatorilor Universitații Craiova. Asta chiar daca a jucat doar ultimele 20 de minute din confruntarea directa, de vineri seara, din etapa 4 a play-off-ului Ligii 1. Acesta a marcat golul egalizator imediat cum a intrat…

- Universitatea Craiova s-a impus greu, scor 2-1, in partida susținuta in aceasta seara, pe „Ion Oblemenco“ in fața Astrei. Disputa a contat pentru etapa 4 din play-off-ul Ligii 1. La finalul jocului, antrenorul Științei , Cristiano Bergodi, și-a prezentat concluziile și a raspuns intrebarilor puse de…

- Amanarea meciului cu FC Botosani s-a dovedit a fi benefica Universitatii Craiova . In primul rand antrenorul Cristiano Bergodi a castigat o saptamana de pregatire pana la revenirea oficiala in campionat. Apoi nu ar fi putut apela la serviciile lui Valentin Mihaila, unul dintre jucatorii importanti din…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Cristiano Bergodi, este nerabdator sa treaca la comanda echipei, el fiind acum in carantina pana pe 27 mai. Tehnicianul italian a declarat in aceasta seara ca știe perfect unde a venit și aseamana Bania cu Napoli. „Nu ma gandesc, nu citesc ceea ce spun suporterii.…