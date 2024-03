Stiri pe aceeasi tema

- AJF Vrancea a stabilit programul Cupei Romaniei care va incepe cu optimile de finala, la 1 mai, va continua la 15 mai cu sferturile și la 29 mai, cu semifinalele. Finala se va disputa la 6 iunie. Tragerea la sorți care a avut loc marți, 27 februarie, la sediul Asociației, a decis ca in optimi, […] Articolul…

- AJF Suceava a stabilit, prin tragere la sorți, programul meciurilor din cadrul optimilor de finala ale Cupei Romaniei – faza județeana. Partidele se vor disputa in manșa eliminatorie, pe 20 martie. Capul de afiș il ține confruntarea dintre Juniorul Salcea și Juniorul Suceava, echipe clasate pe podiumul…

- Echipele aflate pe podiumul Diviziei A1 la volei masculin, Corona Brasov, Arcada Galati si CS Rapid Bucuresti, au obtinut victorii, sambata, pe teren propriu, in etapa a 17-a. Liderul CSM Corona Brasov a trecut de CS Stiinta Explorari Baia Mare cu 3-1 (25-19, 20-25, 25-20, 25-18), condusa…

- Daniel Pancu, selecționerul Romaniei U21, l-a laudat pe Catalin Vulturar (19 ani), mijlocașul central care va ajunge la Rapid de la Lecce. Pancu il are sub comanda pe Vulturar la naționala de tineret și a oferit 6 detalii despre mijlocașul de la Lecce. Daniel Pancu il lauda pe Catalin Vulturar, ultimul…

- Programul optimilor de finala ale Cupei Romaniei, faza județeana | Printre meciuri, Spicul Daia Romana – CS Ocna Mureș și Tarnavele Tiur – CIL Blaj Inaintea ședinței Biroului Executiv al Asociației Județene de Fotbal Alba, a avut loc tragerea la sorți a jocurilor din cadrul optimilor de finala ale Cupei…

- FOTO: Volei Alba Blaj, 3-0 cu CSO Voluntari și calificare in „Final Four”-ul Cupei Cupei Romaniei Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj s-a calificat in „Final Four”-ul Cupei Romaniei, dupa 3-0 (25-23, 25-15, 25-16), in ultimul meci al anului pe teren propriu, returul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei,…

- Incep prin a marturisi – facand mea culpa – ca nu mi-am putut-o inchipui pe Sepsi Sfantu Gheorghe – cu o formație mai degraba de rezerve – capabila sa-i puna bețe in roate echipei clasate mai bine in ierarhia la zi a SuperCupei, adica FC Petrolul Ploiești. Iar asta in deplasare și pe o vreme […]

- Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid, a transmis un mesaj suflarii alb-vișinii dupa eliminarea din Cupa Romaniei. Giuleștenii au remizat cu CFR Cluj, 0-0, intr-un meci in care aveau nevoie de victorie pentru a avansa in sferturile competiției. Rapid a ratat deja unul dintre obiectivele din acest…