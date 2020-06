Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi și FC Voluntari joaca azi, de la ora 20:00, in primul meci din etapa 4-a din play-out. Partida va fi liveTEXT și video pe GSP.RO și in direct pe Look Plus, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. live de la 20:00 » Sepsi – FC Voluntari Click AICI pentru live + statistici Sepsi – FC Voluntari, echipe…

- Suporterii lui Dinamo capata tot mai multe puteri la club. Daca tot sunt singurii ce finanțeaza Dinamo, au impus ca niciunul dintre fotbaliștii tineri sa nu mai plece la prima strigare, pe marunțis. S-au opus vanzarii lui Sorescu, Ricardo Grigore, Bani și Mihaiu. Dinamo - Chindia se joaca sambata, de…

- min. 17: Vatajelu a șutat puternic din marginea careului mare, dar Cabuz a respins excelent in corner. min. 14: Cristi Barbuț a avut cateva driblinguri reușite in careul oaspeților și a șutat apoi la colțul lung, dar mingea a trecut pe langa. min. 10: Cicaldau a pierdut o minge și Gabi Iancu a fost…

- FC Dinamo a invins, joi, cu scorul de 1-0, echipa Rapid, intr-un meci amical disputat la Saftica, potrivit news.ro.Golul a fost marcat de Slavko Perovic, in minutul 59. Straton – Kostrna, M. Popescu, R. Grigore, Sin – I. Serban, I. Filip – Ahmed Bani, Montini, Sorescu – D. Popa au evoluat…

- Ex-portarul Victor Valdes va antrena din sezonul viitor echipa Unio Atletica D'Horta, din Barcelona, liga a 3-a spaniola. Anunțul a fost facut pe Twitter de gruparea din Catalonia: „Victor Valdes va pregati echipa din sezonul viitorul. Are experiența ca tehnician la echipele de juniori de la Moratalaz…

- Miroslav Klose, cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale de fotbal, a fost numit joi antrenor secund al tehnicianului Hansi Flick la Bayern Munchen, anunta dpa. Clubul a precizat ca fostul international, acum in varsta de 41 de ani, a primit un contract pe un an, dupa ce pana acum…

- Eugen Neagoe, fost antrenor la Dinamo, nu crede in ideea expusa de Marius Șumudica, prin care rivalele din Liga 1 sa intervina financiar pentru a salva clubul din „Groapa". Tehnicianul exclude metoda nemțeasca, "„estata" de Bayern Munchen cu Borussia Dortmund, chiar daca e de parere ca FCSB și Craiova…

- Florin Iacob, unul dintre primii impresari romani, a dezvaluit la GSP Live ca Radomir Antic (71 de ani) ar fi putut ajunge selecționer la naționala Romaniei, in locul lui Christoph Daum (66 de ani). Radomir Antic este un nume greu in fotbalul spaniol, sarbul fiind singurul tehnician care le-a antrenat…