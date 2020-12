Liga 1 | Mircea Rednic a debutat cu o remiză pe banca Viitorului Chindia Targoviste și FC Viitorul au terminat la egalitate, scor 1-1 (0-1), sambata seara, la Giurgiu, intr-un meci din etapa a 13-a a Ligii 1. A fost primul meci al lui Mircea Rednic pe banca tehnica a constanțenilor. Viitorul a deschis scorul prin Gabriel Iancu (’14). Echipa constanteana a ramas in zece oameni din minutul 36, cand portarul Valentin Cojocaru a fost driblat de Daniel Popa, scapat pe contraatac, si a ales sa il placheze, primind cartonasul rosu. Chindia a pus stapanire pe joc in repriza secunda si a reusit egalarea prin Daniel Florea (’63). Echipa pregatita de craioveanul Emil… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

