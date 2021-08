Liga 1: Farul – Dinamo 3-0. Betancor a marcat un gol de la 60 de metri (Video) Farul a invins-o, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, pe Dinamo, in etapa a VI-a a Ligii I. Gazdele au deschis scorul in minutul 12, prin Betancor care a fructificat o pasa a lui De Nooijer. Dupa patru minute, atacantul a țintit bara. Spaniolul a inscris insa, in minutul 54, un gol de la 60 de metri. Betancor a profitat ca Eșanu era ieșit din poarta și s-a impiedicat chiar pe linia porții, cand a incercat sa intervina. George Ganea a stabilit scorul final, trei minute mai tarziu, dupa o greseala al lui Amzar. Au evoluat echipele: Farul: Aioani – Mladen, Larie, V. Ghita, De Nooijer (Dussaut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

