Stiri pe aceeasi tema

- Cum se comporta Flavius Teodosiu cu anajații restaurantului pe care il are. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe saxofonist in timp ce statea la masa, alaturi de iubita lui, la restaurantul pe care aceasta il deține in Capitala.

- Lidia Buble i-a povestit lui Damian Draghici prin ce transformari a trecut inainte de a deveni celebra, ce ”trucuri” a facut in Capitala cand nu avea bani Lidia Buble, 29 de ani, este una dintre cele mai apreciate cantarețe din Romania și are succes de foarte mult timp. Totuși, viața ei nu a fost mereu…

- Adrian Vasile se bucura de un succes colosal pe partea profesionala, insa antrenorul de la handbal nu ține cont de bunele maniere atunci cand se afla in vazul lumii. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele selecționerului naționalei de handbal feminin…

- Nicoleta Nuca a demonstrat ca nu se uita la bani, dar și faptul ca nu le duce deloc grija! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost recent pe "urmele" ei. Iata unde au surprins-o alaturi de iubitul ei, dar și ce achiziții valoroase facea in plina zi!

- Ilie Nastase, adevarul despre viața lui amoroasa și femeile avute. Fostul mare jucator de tenis a fost recunoscut de-a lungul vieții ca un adevarat „Don Juan”. Poveștile despre cuceririle sale feminine ajunsesera legendare, printre divele care nu-i rezistasera farmecului numarandu-se, de exemplu, faimoasa…

- Gabi Oprea Jr, iși permite orice atunci cand este cu bunul sau prieten, astfel ca paparazzii SpyNews l-au surprins in flagrant! Ei bine, baiatul fostului ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, nu doar ca a incalcat regulile de circulație, ci nu a respectat nici bunele maniere, fiind chiar la…

- Poate va intrebați ce fac fotbaliștii de la Dinamo atunci ca nu se afla pe teren. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui Ahmed Bani și l-au surprins la un restaurant de lux din Capitala alaturi de partenera lui. Iata ce gestul rușinoase a facut…

- Andreea Raducanu, in varsta de 38 de ani, a fost una dintre cele mai bune gimnaste din Romania. Dupa ce s-a retras din activitatea sportiva, aceasta a devenit președinte al Federației Romane de Gimnastica, din 2017 pana in 2020. Acum, fosta sportiva a vorbit despre momentele grele din viața ei, dar…