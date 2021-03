Ca parte a strategiei sale REset Plastic, Lidl implementeaza constant masuri pentru a reduce utilizarea plasticului și, in același timp, pentru a se orienta mai mult catre plasticul reciclat. Aceste demersuri contribuie la acțiunile implementate de intreg Grupul Schwarz, din care retailerul face parte, pentru a susține viziunea de „Mai puțin plastic – inchiderea buclei”. […] The post Lidl Romania introduce, in premiera, in oferta saptamanala de produse in-and-out, articole de uz casnic realizate din plastic reciclat first appeared on Suceava News Online .