- Kaufland accepta de acum plata cu tichetele sociale emise de Edenred. Astfel, toți beneficiarii programului „Sprijin pentru Romania” pot utiliza cardurile sociale in magazinele Kaufland din țara, indiferent de tipul acestora – Edenred, Sodexo sau Up Romania. Voucherele sociale din programul guvernamental…

- Cardurile de tichete sociale din programul guvernamental Sprijin pentru Romania, emise prin operatorii Up Romania și Sodexo, pot fi folosite in magazinele Auchan Auchan susține programul guvernamental Sprijin pentru Romania,