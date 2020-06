Lidl adera la principiile de sustenabilitate ale Natiunilor Unite

Lidl, impreuna cu celelalte companii din Grupul Schwarz, si-a luat angajamentul de a indeplini obiectivele United Nations Global Compact (UNGC) si a semnat un acord in acest sens.



Astfel, compania a aderat, la nivel de grup, la cele 10 principii de sustenabilitate ale Natiunilor Unite in domeniile drepturilor omului, standardelor sociale, mediului si combaterii coruptiei.



Lidl Romania a aderat in mod proactiv inca de acum 2 ani la principiile UN Global Compact.



Pentru Lidl, imbunatatirea constanta a standardelor sociale si ecologice de pe lantul de productie este…