Stiri pe aceeasi tema

- Daca exista plante care alunga țanțari, exista și plante care alunga muștele! Deseori este vorba despre aceleași plante care fac nesuferitele insecte sa plece și sa-ți ocoleasca casa. Estențial pentru eficiența acestor plante care alunga muștele este ca acestea sa fie amplasate in locurile strategice.…

- Caderea parului poate fi cauzata de mai mulți factori, cum ar fi dezechilibre hormonale, stres, alimentație necorespunzatoare sau anumite probleme de sanatate. In afara de tratamentul medical sau consultarea unui specialist in dermatologie, exista și cateva remedii naturale care pot ajuta la intarirea…

- Cimbrul este cea mai puternica planta din lume. Remediu pentru infecțiile microbiene, inflamații, diabet, Alzheimer, depresie, viermi intestinali, amnezie, convulsii, herpes, cancer Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat …

- Data viitoare cand fierbi orez simplu, nu mai arunca apa pe care o scurgi. Potrivit specialiștilor, apa in care a fiert orezul aduce o mulțime de beneficii pentru sanatate. Este plina de nutrienți și se pare ca o cana cu apa ramasa de la orez face minuni pentru sanatatea ta. 8 efecte benefice pe care…

- In urma cu cateva zile, Vica Blochina a mers de urgența la un spital privat, asta pentru ca blondina din showbiz-ul romanesc urma sa fie supusa unei proceduri chirurgicale. Ca sa iși linișteasca fanii ca nu s-a intamplat nimic, vedeta a postat, pe rețelele sociale, un videoclip, unde a vorbit despre…

- „Se iau trei foi de dafin care se ung cu ulei de mandarin. Pe una o pastrezi unde tii banii, in portofel, pe una unde tii banii in casa si pe una la serviciu. Se iau 4 frunze de dafin care se pun sub covorul de la intrare in casa, sub forma de cruce. Acestea aduc noroc si bogatie. Se leaga cinci frunze…

- Cartofii se consuma foarte des in bucataria romaneasca și sunt un aliment principal. Aceștia pot avea germeni care se pot observa prin intermediul unor pete verzui pe suprafața lor și se recomanda sa fie aruncați. Ei nu se pot consuma astfel, ducand la probleme de sanatate.

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca bioenergoterapeuta Lidia Fecioru ofera diverse tratamente naturale și sfaturi. Ei bine, de aceasta data, specialista a vorbit despre planta care te scapa de insomnie. Aceasta planta este buna și pentru slabit. Iata ce sfaturi a oferit bioenergoterapeuta!