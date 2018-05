Stiri pe aceeasi tema

- Leacul consta in semințele de marar care ajuta tensiunea arteriala, problemele gastrointestinale, vezica. Pentru femei cand nu pot reține urina sau in caz de constipație. „Luam un ceainic, borscan, o lingura cu varf și punem jumatate de litru de apa, invelim borcanul, sta 40 de minute, turnam…

- Sistemul imunitar este principalul afectat de boli sau probleme ale organismului. Din acest motiv, nutritionistii au venit cu un remediu care iti ajuta sistemul imunitar sa functioneze la cel mai inalt nivel.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe numeroase drumuri nationale importante din judetele Iasi, Cluj, Alba, Mures si Harghita traficul rutier se desfasoara ingreunat, din cauza cetii dense.Pentru a preintampina producerea unor evenimente nedorite, conducatorii…

- Aproximativ 15% dintre copii și adolenscenți au dermatita atopica, cea mai frecventa boala inflamatorie cutanata cronica a acestora, prevalența generala a bolii osciland intre 2 și 5%, anunța Societatea Romana de Alergologie și Imunologie Clinica. ”Dermatita atopica, denumita și eczema atopica este…

- Leacul zilei, prezentat de Lidia Fecioru. "Cand vedem brusturele la modul acesta de inflorit e bine sa sapam radacina. Putem folosi și frunzele și semințele sau radacina. Toate sunt bune pentru sistemul nervos, pentru diabet. O scoatem radacina, ii taiem colțurile, o spalam bine și o dam prin razatoare…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca pana in prezent nu exista oameni in pericol in cele 48 de localitati din 11 judete unde s-au inregistrat efecte ale inundatiilor, dar ramane in atentie situatia pe Dunare, unde s-a emis cod hidrologic de pericol privind riscul de inundatii, a declarat premierul…

- LEACUL ZILEI. "Se ia un kilogram de cartofi, se curața, se pune intr-o cratița, se toarna șase litri de apa și se pun la foc. Se fierb la foc atat de mic, incat trebuie ținuți patru ore. Dupa se lasa un pic și nu scoatem cartofii, nici apa nu o aruncam. Lasam acolo sa se raceasca, deasupra se va…

- Lidia Fecioru susține ca sistemul imunitar are nevoie de anumite alimente, iar cele mai puternice, cele care lupta impotriva microbilor și a virusurilor sunt ceapa și mierea. Citeste si Lidia Fecioru despre bolile aduse de tristete: "Lipsa bucuriei duce la diabet" Lidia a dezvaluit…