- Unul dintre cele mai bune lucruri despre utilizarea feng shui-ului pentru a-ți schimba viața este acela ca funcționeaza rapid! Unul dintre motive este ca ceea ce iți dorești și acțiunile pe care le intreprinzi pentru a-l obține sunt pe deplin aliniate. Iata cum sa folosești aceasta medota de echilibrare…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani și a anunțat ca zilele urmatoare vom avea primul val de canicula in Romania. Ghid de supravietiuire! Iata care sunt sfaturile oferite de Dr. Ciuhodaru pentru zilele in care mercurul din termometre…

- Potrivit informațiilor oferite de nutriționistul Mihaela Bilic, „dieta cu apa” este la indemana oricui. Mai mult, potrivit specialistului, daca vrei sa mananci mai puțin și sa te saturi mai repede, trebuie sa ai in vedere acest sfat. Iata cum te poate ajuta consumul de apa sa pierzi kilogramele in plus.

- Joseph Hadad nu are nevoie de prea multe prezentari, pentru ca este unul dintre cei mai renumiți bucatari din Romania. Celebrul chef obișnuiește sa-și țina fanii la curent cu cele mai importante trucuri din bucatarie și sa le dezvaluie diferite rețete și secrete din bucatarie. De aceasta data, acesta…

- Stresul și anxietatea au devenit parte din rutina zilnica a tot mai multor persoane. Știți cu toții ca sportul și un stil de viața sanatos va poate ajuta sa va mențineți sanatatea generala insa, uneori, oricat de mult ați incerca, nu puteți gasi timp sa faceți mișcare. Ei bine, in astfel de situații,…

- Daca și tu ai pofta de zahar, carbohidrați, alimente procesate sau te lupți cu un consum excesiv sau o dependența de anumite alimente, trebuie sa citești acest articol. Iata sfaturile oferite de un specialist pentru a reuși sa scapi de pofta de zahar in doar cateva secunde intr-un mod natural.

- Potrivit informațiilor oferite de nutriționistul Mihaela Bilic, „dieta saracului” nu implica deloc multe costuri și este la indemana oricui. Mai mult, potrivit specialistului, daca vrei sa slabești cu ajutorul acestei diete, vei pierde aproximativ 30 de kilograme, in doar 6 luni.

- Este bine știut faptul ca exercițiile fizice și o dieta buna va pot menține inima sanatoasa, insa ce altceva mai poți face pentru asta? In randurile de mai jos veți afla recomandarile unui specialist. Iata care sunt cele patru lucruri pe care trebue sa le faceți zilnic pentru a va ajuta inima sa funcționeze…