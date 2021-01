Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria Mocanu, fosta asistenta TV, se confrunta cu grave probleme de sanatate, cauzate, se pare, pe baza stresului acumulat. Din pacate, vedeta spune ca va ajunge pe masa de operație, caci alta cale de vindecare nu exista.

- Minodora a fost supusa unei inervenții chiruricale. Cum se simte acum vedeta și ce mesaj a transmis artista fanilor ei. Minodora este una dintre cele mai indragite artiste de la noi. Vedeta a trecut prin multe schimbari de-a lungul timpului. In ultima perioada artista a slabit foarte mult și arata senzațional.…

- Lidia Buble trece prin coșmarul oricarui cantareț. Vedeta are o durere de gat atat de mare, incat a apelat la ajutorul fanilor pentru a se vindeca. Deși nu o afecteaza in vorbire, durerea este suficient de puternica incat sa nu poata bea apa.

- Irina Deaconescu a trecut prin clipe foarte grele in urma cu puțin timp! Vedeta și-a anunțat fanii de pe rețelele de socializare ca ”era sa se duca”, la cat de grava a fost situația in care s-a aflat! Ce s-a intamplat cu vloggerița celebra!

- Oana Roman nu a inceput deloc anul bine. Dupa vestea separarii de Marius Elisei, produsa la sfarșitul lui 2020, acum in 2021, fiica sa are probleme de sanatate. Vedeta a marturisit pe internet, in fața fanilor, cum se simte acum Isa și ce i-au spus medicii ca are.

- Ana-Maria Mocanu se confrunta cu probleme grave de sanatate! Fosta asistenta TV a marturisit pe rețelele de socializare ca are de-a face cu dureri crunte, care nu ii mai dau pace. Vedeta le-a spus fanilor tot adevarul.